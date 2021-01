Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat duminica ca se pregatește de un blocaj mai strict, deoarece cazurile COVID-19 continua sa creasca, dar ca școlile sunt locuri sigure și copiii ar trebui sa participe in continuare la cursuri acolo unde este permis, relateaza Reuters. Cazurile de COVID-19 in Marea Britanie sunt la niveluri record și in […] The post Resticții și mai dure in Marea Britanie, dar școlile raman deschise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .