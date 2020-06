Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a suferit un politraumatism prin cadere de la inaltime, 10 m. "A fost gasit de echipaj in stop cardiorespirator. Prezinta traumatism cranio cerebral sever si traumatism toraco abdominal sever, posibila hemoragie interna. In acest moment se resusciteaza inca", a declarat Diana Cimpoesu, coordonator…

- Bucuresti, 10 iun /Agerpres/ - Restaurarea si punerea in valoare a conacului Marghiloman, consolidarea, restaurarea si amenajarea Vilei Elisabeta sau amenajarea Muzeului Farmaciei din Bucuresti se numara printre proiectele finantate in limita bugetului disponibil in cadrul apelului 'Restaurarea…

- In ultimele 24 de ore, au fost dezinfectate toate spatiile din sectiile ambulatorii de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi pentru reluarea activitatii. Managerul IRO, Mirela Grosu, a precizat ca un brancardier a fost depistat pozitiv cu COVID 19, in prezent fiind internat la Spitalul de Boli…

- In starea de alerta, preoților le este permis sa faca slujbe in afara bisericii. La catedrala din Timișoara oamenii stau in fața bisericii și in parcul din zona pentru a asculta slujba. Pastreaza distanța sociala de 2 metri.

- Patru cadre medicale de la Spitalul Clinic Doctor Parhon din Iași au fost confirmate cu coronavirus, angajații au intrat in contact cu persoane confirmate pozitiv cu COVID-19. Aceștia au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase.Este vorba de doi medici și doua infirmiere dela Spitalul Clinic…

- Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca de cateva zile, in acest municipiu au reinceput lucrarile pentru asfaltarea parcarilor de domiciliu din mai multe zone. Mihaița Negura a spus ca astfel de lucrari se realizeaza in spatele vilelor de pe strada Ion Ștefureac, in spatele…

- Iesenii au inceput sa faca reclamatii la Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Iasi pe motiv ca, in unele puncte comerciale, nu se respecta distanta sociala de minimum 1.5 metri, recomandata pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Comisarul-sef al OPC Iasi, Florin Onofrei, atrage atentia…

- Coada la piața s-a format sambata dimineața, in Iași, fara ca oamenii sa-și ia masuri elementare de protecție. Pentru ca in interior s-au limitat vizitele la 100 de cumparatori, coada s-a intins afara. Oamenii, in majoritate de varsta a III-a, nu purtau maști și nu pastrau minima distanța de un metru…