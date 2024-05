Restaurarea și punerea in valoare a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. Licitație pentru servicii de proiectare, in SEAP Restaurarea și punerea in valoare a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. Institutul Național al Patrimoniului a lansat luni, 27 mai, in SEAP, o licitație pentru servicii de proiectare și asistența tehnica pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru consolidarea, restaurarea și punerea in valoare a Bibliotecii Batthyaneum (fosta manastire a trinitarienilor) din Alba Iulia. Valoarea totala este […] Citește Restaurarea și punerea in valoare a Bibliotecii Batthyaneum…