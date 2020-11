Stiri pe aceeasi tema

- O statuie din exteriorul unei cladiri de pe strada principala istorica a orașului Palencia, Spania, a fost distrusa de un restaurator misterios. "Dezastrul estetic", cum il numesc locuitorii orasului, a fost descoperit recent de un pictor care are un atelier, vis-a-vis de cladire.

- In decurs de o luna, numarul sarcofagelor sigilate descoperite in situl arheologic Saqqara, in Egipt, a crescut de la 13 la 59 si ar putea fi descoperite inca si mai multe, conform unui anunt al Ministerului egiptean pentru Antichitati, anunța AGERPRES.Sarcofagele decorate in culori vii, ce…

- Un roman in varsta de 46 de ani, din Spania, a fost injunghiat in plina strada de un alt barbat care, cu cateva ore inainte, i-ar fi furat telefonul mobil și portofelul. Atacul s-a produs in cartierul Tetuan din Madrid. Romanul de 40 de ani a fost atacat in momentul in care a incercat sa-și recupereze…