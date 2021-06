Restaurantul Veranda pregătește noi surprize pentru invitații săi Curiozitatea dumneavoastra ne este atat de draga! Mai ales cand ne intrebați, oaspeți fiindu-ne, ce se intampla cu terasa și ce anume pregatim. Ei bine, vara aceasta, scopul nostru principal va fi sa va facem sa va indragostiți de un loc, și anume de Restaurantul Veranda! Avem planuri mari și dorim sa va surprindem cu un design inedit, o atmosfera primitoare, impletind cu ajutorul locației, razele unui apus de poveste cu preparatele nemaipomenite din meniul nostru. Suntem mai mult decat convinși ca gandurile noastre se vor plia perfect cu gusturile dumneavoastra, indiferent de tipul serii pe care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

