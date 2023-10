Stiri pe aceeasi tema

- Parinții din Fașia Gaza au ajuns sa ia masuri disperate. Aceștia scriu numele copiilor pe picioare, iar in cazul in care sunt uciși au o șansa mai mare sa-i recunoasca. Decizia, oricat de morbida ar parea, are justificare pentru ca peste 40% dintre cei care traiesc in Fașia Gaza sunt copii și aceștia…

- Orice parinte se intreaba cand ar trebui sa iși lase copilul sa mearga singur la școala. Insa, nu exista o lege care sa stipuleze varsta legala pe care trebuie sa o aiba un copil pentru a merge singur spre școala. Fiecare copil este diferit in felul sau. Insa exista cateva lucruri pe care ar trebui…

- Parinții care iși controleaza in exces copiii ajung sa aiba mai puțin control asupra lor. Și mai grav, micuții sunt predispuși la boli de nutriție și tulburari mintale. Cu cat mai mult control exerciți asupra copiilor tai, cu atat mai puțin vei deține controlul. Dar asta nu e totul! Prea mult control…

- La Brașov a fost inființata Brigada Parinților Antidrog. Inițiativa aparține unei familii cu trei copiii, care a convins și Comitetul Județean al Parinților sa i se alature. Membrii brigazii spun ca nu vor sa mai piarda timp pana cand autoritațile vor decide pași concreți de combatere a consumului de…

- Veste pentru parinții aflați in concediu de creștere a copilului. Crește pragul de impozitare și unele indemnizații Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022 prin care se acorda noi beneficii pentru parinții de gemeni și multipleți, scrie alba24.ro. Normele metodologice…

- La Gradinita cu Program Prelungit „Ion Creanga” din Craiova, odata cu inceperea noului an scolar au aparut si problemele. Spatiile sunt insuficiente, fiind alocata o sala pentru doua grupe de gradinita, iar pentru a ajunge la sala lor, copiii de la grupele mari trebuie sa treaca prin sala grupei mici.…

- Donald Trump este fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) și, totodata, primul fost președinte american care s-a ales cu o fotografie judiciara ca inculpat. Mai mult, fostului șef de stat de la Casa Alba i s-au luat amprentele. Cați bani a platit Donald Trump ca sa iasa din inchisoare…