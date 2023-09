Restaurantul lui „Pescobar” din Herăstrău a fost închis de ANPC Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in pericol sanatatea publica. Restaurantul Taverna Racilor, situat in zona Herastrau din București și deținut de cunoscutul Pescobar, a devenit subiectul principal al discuțiilor dupa ce inspectorii ANPC au facut publice constatarile lor șocante. Problemele semnalate de inspectorii ANPC s-au referit in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

