Restaurantul ''Geranium'' din Copenhaga, declarat cel mai bun din lume

Restaurantul danez ''Geranium'' din Copenhaga, condus de chef Rasmus Kofoed, a fost declarat luni seara, la Londra, ''cel mai bun restaurant din lume in 2022'', in cadrul celei de-a 20-a editii a influentului clasament ''50 Best Restaurants'', informeaza marti AFP, citata de Agerpres.