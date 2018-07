Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant din Galați, unde a fost filmat un gandac care iese din mancare, a fost inchis, luni, de inspectorii de la Protecția Consumatorului și cei de la Direcția de Sanatate Publica, care, in timpul controlului, au sesizat ca și in interior era o adevarata invazie de daunatori.Ancheta…

- O cafenea Starbucks dintr-un centru comercial din Timisoara a fost inchisa temporar de Directia de Sanatate Publica si Oficiul Pentru Protectia Consumatorului. Decizia a fost luata din cauza unor nereguli grave descoperite cu ocazia controlului.

- Sambata seara, la ora 18,00, chiriasilor Primariei Carei de pe strada Independentei nr.45 li s-au cerut contractele de inchiriere de catre un agent al Politiei Carei care raspunde de zona respectiva. La masina parcata in fosta autogara. Cercetare sau musamalizare? Pentru ca Primaria Carei a platit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat in aceasta saptamana temperaturi mult mai ridicate decat normalul pentru aceasta perioada și indicele de confort termic va depași pragul de 80 unitați. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș sfatuiește cetațenii sa țina cont de urmatoarele recomandari:…

- Pe timp de canicula subdiviziunile Primariei Chișinau, Centrul de Sanatate Publica și Direcția municipala pentru Siguranța Alimentelor vor monitoriza condițiile de pastrare a produselor în piețele agro - alimentare; respectarea regimului de activitate a taberelor de odihna pentru copii,…

- Membrii trupei The Humans au transmis romanilor un prim mesaj dupa ce au ratat calificarea in finala Eurovision 2018, marcand astfel primul an, din 2004, cand Romania nu va avea reprezentant in ultimul act.

- „In dupa amiaza zilei de 7 mai 2018, la urmatoarele unitați de invațamant din municipiul Arad, nu a fost ridicat gunoiul: Colegiul Național «Moise Nicoara», Colegiul «Csiky Gergely», Liceul Tehnologic «Francisc Neuman», Liceul Penticostal, Liceul Tehnologic de Electronica și Automatizari «Caius Iacob»,…