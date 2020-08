Restaurantele, teatrele și cinematografele s-ar putea deschide la 1 septembrie Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa despre necesitatea de a redeschide restaurantele și salile de spectacol, teatrele și cinematografele. Șeful statului a spus ca atat sectorul cultural, cat și cel HORECA, se pot redeschide de la 1 septembrie, in condiții de siguranța, precizand ca este important ca acolo unde condițiile permit sa se reia actul de cultura. Iohannis a spus ca in cele doua domenii ”este cazul și este important sa se reia activitatea, atat cat se poate și acolo unde se poate, in condiții sigure”. „Primul sector, la care țin foarte mult, e zona… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

