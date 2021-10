Restaurantele și hotelurile din București, la un pas de închidere Restaurantele și hotelurile din București ar putea fi inchise ca urmare a creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Aceasta masura este discutata, marți seara, la Prefectura Capitalei. O intalnire de ultima ora are loc intre membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Capitalei si reprezentanții Horeca. Autoritațile au venit cu propunerea de […] The post Restaurantele și hotelurile din București, la un pas de inchidere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Timișoara este primul mare oraș din țara care intra in carantina totala. Rata de infectare a ajuns la 7,65 la mia de locuitori. Autoritațile vor decide inchiderea școlilor, a restaurantelor și restricționarea circulației. Autoritațile au 48 de ore la dispoziție pentru a intruni Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta a adoptat, duminica, alte noi restricții care vor fi valabile in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00. Incidența cazurilor este, conform datelor oficiale, de 4,35 la mie in București. Restricțiile vin dupa cele doua zile de Congres al…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- O exzplozie puternica a zguduit marți dimineața sediul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din București. Un tablou electric a sarit in aer in timp ce se lucra la el. Electricianul aflat chiar langa tablou a suferit arsuri pe jumatate din suprafața corpului. Este in stare grava.…