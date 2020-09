Stiri pe aceeasi tema

- Se deschid toate restaurantele și cafenelele din Prahova, deși in mai multe localitați rata de infectare este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, potrivit Mediafax.Reprezentanții Prefecturii Prahova anunța ca incepand de marți vor fi reluate operațiunile cu publicul ale operatorilor economici…

- Raportarea se face la ultimele14 zile. De la aceasta regula vor fi exceptate insa restaurantele din interiorul hotelurilor. In prezent, niciun județ nu depașește nivelul stabilit de autoritați, dar acest indicator poate varia de la o localitate la alta și exista posibilitatea instituirii unei carantine…

- Se redeschid restaurantele, dar cu condiții Terasa în București. Foto: Agerpres/ EPA/ ROBERT GHEMENT Restaurantele vor putea fi deschise de marți, 1 septembrie, dar doar în zonele în care se înregistreaza cel mult 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, raportat la…

- De la 1 septembrie se redeschid restaurantele si cafenelele De la 1 septembrie se redeschid, cu anumite restricții, restaurantele și cafenelele amplasate în interiorul cladirilor, precum și cinematografele, muzeele, bibliotecile și salile de de spectacole, a decis ieri Comitetul Național pentru…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- 1.256 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Autoritatile au anuntat, cu putin timp în urma, 1.256 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din peste 25.000 de teste, bilantul depasind, astfel, 81.600 de cazuri. Cele mai multe cazuri noi,…

- Romania: 450 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 Alte 20 decese provocate de coronavirus au fost anuntate de autoritati cu câteva momente în urma. Numarul total al celor care au murit de COVID este acum de 1.687. În ultimele 24 de ore au fost depistate înca…