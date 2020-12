Restaurantele și cafenelele din acest județ se vor deschide în interior! Când se ridică restricțiile Incepand de joi, restaurantele și cafenelele din acest județ vor putea servi și in interior, in limita a 30% din locuri. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat ca incepand de joi, restaurantele și cafenelele vor putea servi și in interior. ”Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand cu data de 31 decembrie 2020, intre orele 6.00 – 23.00, restaurantele si cafenele din orasul nostru vor fi deschise si in interior in limita de 30% din capacitate. Va multumesc pentru ca ati respectat masurile sanitare privind combaterea pandemiei si va rog sa ramaneti vigilenti pentru ca numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

