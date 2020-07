Restaurantele se redeschid dar vor functiona dupa REGULILE impuse de Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine ca masura purtarii mastii va fi mentinuta 'cat timp va fi necesar', la fel ca si in cazul celorlalte masuri privind protectia sanitara si distantarea fizica. "Cat timp va fi necesar, vom pastra necesitatea portului mastii. Cat timp va fi necesar, vom mentine…

- Dupa patru luni de cand restaurantele au fost inchise din cauza pandemiei dec oronavirus, acestea ar putea primi clienti de saptamana viitoare. Premierul Ludovic Orban a discutat cu mai multe asociații din domeniu și a declarat joi seara, la B1 TV, ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata…

- Premierul Ludovic Orban discuta, joi, cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la intalnire urmand a participa si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor. Desi intalnirea nu apare pe agenda de lucru a premierului, Orban a facut anuntul intr-o emisiune, la TVR. Redeschiderea…

- Salile de culturism si fitness din Romania se vor redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a transmis Gabriel Toncean, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Ca urmare a discuțiilor pe care le-am purtat astazi…

- Reprezentantii sectorului HoReCa au avut, in cursul zilei de luni, o intalnire cu oficiali ai Guvernului Romaniei in vederea continuarii discutiilor referitoare la reluarea activitatii in acest sector. La discutii au participat secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca, momentan, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine.Intrebat ce se va intampla daca cetațenii nu respecta regulile impuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența in perioada starii…

- Executivul are in vedere, pe termen scurt, adoptarea unor decizii menite sa faciliteze asigurarea de lichiditati financiare organizatorilor de concerte si de evenimente culturale, precum si continuarea acordarii somajului tehnic si dupa data de 15 mai pentru angajatii din acest sector, potrivit unei…

- Premierul Ludovic Orban a verificat, joi, stadiul lucrarilor la Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, primind asigurari ca termenul de punere in circulatie ramane 30 iunie anul acesta.Potrivit unei postari pe pagina de…