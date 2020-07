Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, ”atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declara optimist si afirma ca acestea vor putea fi deschise si in interior, in luna august.

- "Cea mai mare probabilitate de infectare cu noul coronavirus este in interiorul restaurantelor si eu zic ca ar trebui sa mai asteptam doua saptamani, pana la 1 iulie, cu deschiderea acestora, deoarece nu pot trece peste recomandarile Institutului National de Sanatate Publica, ale Ministerului Sanatatii…

- In cazul in care numarul de persoane infectate cu coronavirus va contiua sa scada, din data de 15 iunie se vor redeschide mall-urile. Anuntul a fost facut de ministrul Economoiei, Virgil Popescu, acesta mentionand ca nu acelasi lucru se va intampla cu cinematografele. Ministrul Economiei, Virgil Popescu,…

- Romanii care vin din strainatate ar urma sa scape de cele 14 zile de izolare la domiciliu. Anunțul a fost facut de Ministrul Economiei, Virgil Popescu, cel care susține ca Romania pare sa fie pe drumul cel bun in lupta cu coronavirusul. Urmeaza o noua runda de relaxare din 15 iunie, spune ministrul.

- Ministrul Economiei, Virgil popescu, a declarat, luni seara, la TVR, ca romanii ar putea sa nu mai stea 14 zile in izolare la intoarcerea din vacanța in strainatate, iar mall-urile s-ar putea deschide la mijlocul lunii iunie."Aș numi așa de o zona a liberalizarii de intoarcere in țara. Eu…

- De ce a rupt statul acordul cu chinezii pentru construirea reactoarelor nucleare 3 și 4 de la Cernavoda. Ministrul Economiei: "Nu suntem intr-o situatia usoara” Colaborarea cu compania chineza pentru construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda a inceput in urma cu sapte ani, dar in aceasta…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi24 ca de la 1 iunie se vor deschide terasele și ca vineri va fi publicat un ordin comun cu Ministerul Sanatații pentru proprietarii lor. Totodata, sezonul turistic pe litoral se va deschide in 15 iunie.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat care va fi prețul maștilor de protecție pe care toți romanii vor trebui sa le poarte dupa data de 15 mai. Anunțul a venit dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat obligatorie purtarea maștilor de protecție impotriva coronavirusului , in spațiile publice…