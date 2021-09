Restaurantele rămân deschise pentru vaccinați, indiferent de rata de incidență Hotararea CNSU privind restricțiile impuse dupa depașirea ratei de infectare de 6 la mia de locuitori va fi modificata, astfel incat restaurantele și terasele sa ramana deschise pentru persoanele vaccinate, indiferent de incidența. Conform hotararii actuale, cand incidența infectarilor intr-o localitate ajunge la 6 la mie, restaurantele și cafenelele la interior, precum și terasele sunt […] The post Restaurantele raman deschise pentru vaccinați, indiferent de rata de incidența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

