Restaurantele rămân deschise, indiferent de incidența cazurilor de Covid. Care sunt condițiile Autoritațile iau în calcul noi restricții și masuri de protecție care sa vizeze persoanele vaccinate, dar și care sa țina în frâu economia țarii.

Restaurantele, chiar din zona roșie, unde incidența depașește 3 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, ar putea ramâne deschise pentru clienții cu certificatul verde.

Tot cu certificatul verde, exclusiv cu acesta, se va putea face și intrarea la evenimente. Propunerea a venit chiar de la consilierul onorific al premierului Cîțu, fostul ministru al Sanatații… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

