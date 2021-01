Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele parțiale obținute dupa ce au fost centralizare 58,68% dintre secțiile de votare din strainatate, partidul AUR s-a clasat pe locul doi in diaspora, relateaza G4Media.AUR are26,51% din voturile romanilor din afara țarii. A fost depașit doar de USR PLUS,care a obținut 29,09% din voturi.Rezultatelesunt…

- Sectiile de votare organizate in tara pentru desemnarea viitorilor deputati si senatori s-au inchis duminica, procesul electoral ajungand la final. Romanii din tara s-au prezentat duminica la vot in peste 18.800 de sectii, incepand cu ora 7,00. La ora 21,00, votarea se considera incheiata, presedintii…

- Duminica, pe 6 decembrie, romanii isi aleg parlamentarii pentru urmatorii 4 ani. Locuitorii cu domiciliul in județul Cluj sunt chemați la urne intre orele 7.00 și 21.00 pentru a-și vota viitorii senatori și deputați.Mai jos gasești lista candidaților la Senat și Camera Deputaților din județul Cluj,…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt așteptati azi la urne pentru a-si alege parlamentarii pentru urmatorii 4 ani. Romanii din strainatate voteaza doua zile, sambata și duminica. Cei din țara voteaza intre orele 07.00 - 21.00. The post Parlamentare 2020: Cați romani au mers la vot, din totalul alegatorilor.…

- Cetatenii romani care doresc sa isi exprime intentia de vot la alegerile parlamentare in sectiile organizate la misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei din Republica Turcia sunt exceptati de la masura interdictiei de deplasare, pentru zilele de 5 si 6 decembrie 2020, a informat Ambasada Romaniei…

- Romanii vor avea dreptul de a nu raspunde la mesaje sau la e-mail angajatorilor, dupa terminarea orelor de program. Parlamentarii europeni vor sa legifereze, printr-o Directiva, dreptul angajaților de a nu raspunde email-urilor, sms-urilor sau altor forme de mesaj (Whatsapp, Facebook etc) primite de…

- Cetațenii romani cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința in strainatate, vor putea sa iși exercite dreptul la vot la orice secție organizata in strainatate, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților in zilele de 5 și 6 decembrie 2020. Votarea se desfașoara in zilele de 5 și 6 decembrie…

- Pentru alegerile parlamentare de duminica, in strainatate vor fi organizate 748 de sectii de votare, cu 331 in plus fata de 2016, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe. Votarea in strainatate incepe maine, prima sectie care se va deschide fiind cea din Auckland, Noua Zeelanda, la…