Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat ca au autorizat folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de Pfizer, primele inoculari urmand sa aiba loc zilele urmatoare, transmite Reuters.Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a acordat autorizația pentru folosirea de urgența a vaccinului dezvoltat de firma…

- Israelul a primit azi primele sale vaccinuri anti-Covid-19 de la gigantul farmaceutic american Pfizer. Anunțul a fost facut de premierul Benjamin Netanyahu, care a spus ca vrea sa fie primul din tara care se va vaccina, pentru a da exemplu, scrie Agerpres. Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa…

- Testele vaccinului anti COVID-19 produs de Pfizer arata ca acesta ofera o protecție puternica dupa prima doza și ca funcționeaza bine indiferent de rasa, masa corporala sau varsta oamenilor vaccinați. Potrivit unor documente publicate de Administrația pentru Alimente și Medicamente, vaccinul impotriva…

- Compania farmaceutica americana Moderna sustine ca vaccinul sau dezvoltat impotriva COVID-19 are potential de a asigura o imunitate durabila si ca asteapta sa aiba pregatite 20 de milioane de doze pentru distribuirea sa anul acesta in SUA, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Compania a anuntat ca,…

- Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare privind eliminarea masurii de suspendare a activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, a anuntat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU. "Urmeaza sa fie publicat astazi un ordin al ministrului Sanatatii, un ordin…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania farmaceutica americana Moderna are potential de a asigura o imunitate durabila, susțin reprezentanții companiei. Testele clinice arata ca dupa prima doza se dezvolta anticorpi care dureaza timp de trei luni. Dupa cea de-a doua doza de vaccin, organismul…

- Studiul clinic desfasurat in SUA de AstraZeneca pentru vaccinul anti-coronavirus s-ar putea relua zilele viitoare, dupa mai bine de o luna de pauza, intrucat Administratia pentru Medicamente si Alimente a terminat evaluarea unei persoane care s-a imbolnavit in septembrie.Studiul, aflat in faza finala,…

- Cehia a raportat astazi un nou record de 4.457 de infecții cu coronavirusul, inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce situeaza tara pe primul loc in Europa la rata infectarilor, relateaza Reuters, citata de hotnews . Numarul de noi infecții raportat astazi a depașit recordul anterior de 3.794 de infecții…