Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Spaniei a interzis o masura anunțata de guvernul local din regiunea Andaluzia, care a decis ca restaurantele, barurile și cluburile de noapte sa ceara clienților certificatul de sanatate pentru a le permite accesul. Judecatorii au decis ca masura incalca viața privata și este discriminatorie.

- Pasagerii provenind din Bucuresti sau din judetul Ilfov trebuie sa prezinte, incepand de luni, la imbarcarea spre Spania, certificat digital european care atesta vaccinarea cu schema completa, recuperarea post-Covid sau testarea PCR cu rezultat negativ realizata in ultimele 72 de ore anterioare calatoriei…

- Pașaportul COVID sau certificatul digital va putea fi folosit si in țara noastra. Asta apare intr-un document pus de Guvern in dezbatere publica. Potrivit Antena3, documentul in format fizic sau aplicație va arata daca am fost vaccinați, testați sau trecuți prin boala. Masura, aplicata…

- Masura va afecta in principal centrele de vanzare cu amanuntul din sudul tarii, regiune care are o rata de incidenta mai mare, dar, in urma unei decizii a prefecturii regionale din weekend, masura se va aplica si mallurilor si magazinelor din Paris, intre care se afla Galeriile Lafayette si Printemps,…

- Persoanale care vor sa intre in unitatile de alimentatie publica in localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia vor trebui sa aiba un asa-numit „pasaport Covid” incepand de sambata. Masura se aplica pentru prima data in Spania, dupa ce alte tari europene au adoptat-o…

- Unele regiuni ale Spaniei reimpun restricții anti-Covid in contextul creșterii numarului de cazuri mai ales printre tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul in baruri și cluburi de…

- Catalonia a decis marti sa reimpuna restrictii pentru a stopa cresterea „exponentiala” a cazurilor de COVID-19 inregistrate in ultimele zile, in special in randul tinerilor, in aceasta regiune din nord-estul Spaniei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Discotecile si alte locuri de divertisment nocturne…