Restaurantele din Bruxelles, fără gaz și fără electricitate: Preparate reci sau crude și cină la lumânare Pentru a face fața creșterii alarmante a costurilor energiei și produselor alimentare, restaurantele din Bruxelles au adoptat o soluție surprinzatoare: fara gaz și fara electricitate, transmite Euronews. Adica: preparate reci sau la gratar și cina la lumina lumanarilor. In meniu: brioșe cu hamsii și focaccia coapta la foc cu lemne, ton crud, carne de porc la gratar, crema de ricotta cu dulceața de dovleac și fistic, la desert. Pana acum, 12 restaurante au raspuns la aceasta inițiativa intitulata ”Bruxelles in the dark”. Ideea este de a nu pierde clienții, care ar putea foarte rapid sa renunțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

