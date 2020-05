Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria iși va redeschide, de saptamana viitoare, restaurantele, barurile de zi și cafenelele, care vor funcționa, incepand de luni, 1 iunie, la intreaga lor capacitate, conform unui ordin emis de Ministrul bulgar al Sanatații. Barurile de noapte raman, momentan, inchise, informeaza Agerpres.

- BRUXELLES, 18 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Masura luata de Bulgaria a fost luata din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, deși Bulgaria este una din cele mai putin afectate țari din Europa. "Cu incepere de la miezul noptii, interzicem pe termen nelimitat orice intrare sau iesire…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, in aceasta seara, mai multe masuri care vor fi luate in perioada imediat urmatoare, in baza instituirii starii de urgenta. Printre acestea se numara inchiderea tuturor localurilor, dar si suspendarea activitatilor religioase. Politia Locala intra in subordinea…