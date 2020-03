Restaurante pline de 8 Martie, distracție pe pârtie la Rânca Coronavirusul nu a anulat petrecerile de Ziua Femeii sau distracția pe partie, la Ranca. In ciuda faptului ca in județul Gorj a aparut primul caz de coronavirus din țara și sunt sute de persoane in izolare, administratorii de restaurante și spații de alimentație publica au decis sa nu renunțe la petrecerile pe care le programasera pentru zilele de vineri și sambata in mod special, dar și petrecerile din ziua de 8 Martie. Mii de locuitori ai județului au participat la evenimente publice la finalul saptamanii trecute. Ziua Femeii a fost sarbatorita și in stațiunea montana Ranca. Sute de persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

