- Se inchid restaurantele și cafenelele de astazi (luni), iar nuntile si botezurile sunt interzise, din nou, la Iasi. Acolo s-au impus restrictii dure in acest al patrulea val al pandemiei COVID, in doua localitati unde rata de infectare a trecut de 3 la mia de locuitori, noteaza Antena3.…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au depașit incidența de 3 la mia de locuitori (3,09, respectiv 3,04). In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare, s-a luat o hotarare prin…

- Prima localitate din Romania care intra in scenariul rosu, in valul 4 al pandemiei. Lista completa de restrictii Valul 4 al pandemiei isi face simtita prezenta in Romania si avem o prima localitate care intra in scenariul rosu din pricina cresterii ratei de infectare. Potrivit Ziua de Cluj, comuna…

- Guvernul leton a anunțat ca dorește ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie.Guvernul a adoptat deja miercuri mai multe modificari legislative, astfel ca, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor trebui…

- Autoritațile permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanți de maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de persoane in interior in județele/localitațile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), a aprobat, astazi, o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile. In urma majorarii de incidența,…

- Guvernul a decis ca incepand de azi sa intre in vigoare o serie de masuri de relaxare, printre care se numara: activitati culturale, artistice si de divertisment organizate in spatii deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, redeschiderea piscinelor si a locurilor de joaca din spatii inchise.…