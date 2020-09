Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a decis, marti, inchiderea temporara a restaurantelor, cafenelelor care functioneaza in spatii interioare, dar si a salilor de jocuri de noroc din noua localitati din judet, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de infectari cu noul…

- "In judetul Constanta, din cauza vantului puternic, au fost oprite manevrele in porturile Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea (doar fluvial)", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Citeste si: Alerta COD GALBEN de intensificari ale vantului! Ce zone sunt afectate…

- Autoritatile din judetul Arges implementeaza, incepand de marti, un plan de relaxare a unor masuri restrictive impuse pe plan local, in momentul in care numarul de imbolnaviri din acest judet a inceput sa creasca. Astfel, se redeschid targurile, balciurile, se reia activitatea in spatii deschise…

- Autoritațile din comunele Knokke-Heist si Blankenberge, Belgia au luat hotararea de a interzice accesul „turiștilor de o zi” pe toata perioada cat va dura pandemia de coronavirus. Aceasta a fost și cauza izbucnirii mai multor conflicte intre grupuri de turiști și forțele de ordine. In urma acestor altercații…

- Pana de curent majora in mai multe zone din Capitala si in judetul Ilfov. Locuitorii din sectoarele 1 si 6 au ramas fara electricitate dupa o avarie la un punct Transelectrica din Domnesti, judetul Ilfov.

- Romania a inregistrat astazi, 8 iulie, cel mai mare numar de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, de la startul pandemiei, 555 de cazuri. Precedentul varf fusese inregistrat pe 11 aprilie, cand au fost 523 de cazuri noi.Cele mai mari creșteri ale cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore…

- Cod rosu de furtuna pentru mai multe localitati din judetul Suceava Foto: Arhiva. Este cod roșu de furtuna nowcasting, emis pentru localitați din județul Suceava, la aceasta ora, între care Cornul Luncii, Horodniceni, Valea Moldovei sau Bunești. Se așteapta ploi torențiale chiar și…

- 5.900 de gospodarii din Neamt nu sint alimentate cu energie electrica, vineri, 12 iunie, ca urmare a furtunii de joi seara, cind judetul a fost sub cod rosu de ploi torentiale si vint extrem de puternic, spune furnizorul in raportarea transmisa catre ISU . „Ca urmare a codului galben sub care se afla…