- Miezul nopții este „granița” dupa care Lugojul va ieși din carantina, daca cei din Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) nu vor prelungi aceasta masura. Pana acum nu au facut-o, dar rata de infectare in oraș a crescut, ușor. Rata de infectare cu Covid-19 a ajuns la 5,23 la mia de locuitori…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia, vineri, 13 noiembrie, de a inchide retaurnatele, barurile si cafenelele in alte trei comune din Neamt in care rata de incidenta a depasit 3 la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Grintei (3,77), Bicazu Ardelean, (3,49) si Agapia (3,08).…

- Asta dupa ce s-a depașit pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca pana in data de 6 noiembrie, ora 24:00, toate unitațile de invațamant preuniversitar din municipiul Sibiu trec in scenariul trei, in care cursurile se vor ține…

- ■ slujbele religioase se vor putea face in biserici, cu maxim 20 de participanti ■ noi reguli pentru iesirea si intrarea in localitati ■ Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt a luat decizia sa mai relaxeze putin restrictiile din cele doua localitati carantinate, Tasca si Tarcau. Astfel,…

- Localitatile Tasca si Tarcau vor fi in carantina, incepand de miercuri, 21 octombrie, conform unei hotarari luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt. Perioada de carantina se va intinde pe parcursul a 14 zile. Vom reveni. Articolul ULTIMA ORA: Doua localitati din Neamt, in carantina…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt a adoptat o noua hotarare care presupune suspendarea cursurilor pentru mai multe clase ale unor unitati de invatamant din Neamt. Astfel, conform hotararii adoptate, „se suspenda, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, cursurile care…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt a adoptat, vineri, 9 octombrie, doua noi hotarari, care presupun suspendarea cursurilor pentru clase din sapte unitati de invatamant, dar si obligativitatea purtarii mastii in aer liber in comuna Tasca. Cat priveste suspendarea cursurilor, decizia…

- n masca este obligatorie in apropierea unitatilor de invatamant, in piete si oboare si in muzee Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt a adoptat o serie de noi masuri restrictive in contextul cresterii numarului de cazuri de noi imbolnaviri cu Covid-19. Astfel se stabileste obligativitatea…