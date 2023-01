Stiri pe aceeasi tema

- Protecția Consumatorului a inchis cinci restaurante din București din cauza alimentelor expirate și a mizeriei. Inspectorii ANPC au facut mai multe controale la restaurante din zona Piața Alba Iulia din Capitala, iar cinci unitați au fost inchise temporar. Printre neregulile gasite s-au ...

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Horia Constantinescu (ANPC): Clienții primeau produse cu un gramaj mai mic decat era trecut in meniu Inspectorii ANPC au inchis pentru 30 de zile restaurantele fast-food McDonalds si KFC din Piața Romana, București, dupa ce, in timpul unor controale, au constatat mai…

- Activitatea a 4 localuri dintr-un complex comercial din Ilfov a fost oprita temporar in urma unui control ANPC. Inspectorii au gasit carne expirata, tavi ruginite, produse depozitate incorect si obiecte murdare.

- Casa Brancoveanu din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care vase de gatit uzate, produse tinute in conditii improprii si fara elemente de identificare. ANPC a transmis, marti, ca a fost…

- Peste 23.000 de angajati din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor actiona, la nivel national, in minivacanta de Sfantul Andrei si Ziua Nationala, urmand sa fie prezenti in locurile unde sunt organizate diverse evenimente, dar si pe arterele aglomerate din aceasta perioada. Purtatorul de cuvant…

- Trei cluburi din Iasi si unul din Bucuresti au fost inchise temporar si amendate, pentru ca aveau in interior mai multe persoane decat le permiteau autorizatiile de securitate la incendiu. Inspectorii IGSU au facut controale neanuntate in acest weekend in 40 de spatii de evenimente din Bucuresti si…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis pentru o perioada de șase luni agentia de turism Bonjour din Capitala, pentru ca nu a restituit contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat sa vanda si sa anuleze curse de avion, anunța marți ANPC, intr-un comunicat de presa.…