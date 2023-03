Un restaurant Pizza Hut din Timișoara a fost amendat și inchis, marți, de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. In timpul controlului, s-au gasit gandaci vii, tavi pline de grasime si multa mizerie in zona de preparare a mancarii. Restaurant Pizza Hut, inchis din cauza mizeriei In urma unei reclamații, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au […] The post Restaurant Pizza Hut, inchis din cauza mizeriei: gandaci vii și tavi „neigienizate corespunzator“ VIDEO appeared first on Playtech Știri .