Restaurant în flăcări. Pompierii intervin La aceasta ora, pompierii acționeaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul unei cabane de pe raza localitații Izvoranu. Pentru ca incendiul se afla in faza incipienta la momentul anunțarii, iar cladirea respectiva este o construcție din material lemnos cu potențial de propagare rapid, la fața locului se deplaseaza 3 ASAS, Autocisterna, Autoscara S42 și … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, vineri, 28 octombrie, biserica din satul Marasti comuna Filipeni, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres.La fata locului intervenit trei echipaje de stingere cu apa si spuma si voluntarii SVSU Filipeni.Pompierii au solicitat sprijin de la colegii din Moinesti…

- Incendiu in Capitala produs la etajul 9 al unui bloc. Doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii ISU au intervenit in urma cu puțin timp la stingerea unui incendiu. In actualizare! The post Imagini de groaza! Bloc in flacari. Intervin pompierii appeared first on Romania Libera .

- Incendiu intr-un sat din Horea: O casa a fost cuprinsa de flacari O locuința din localitatea Darlești, comuna Horea a fost cuprinsa de flacari, marți, 27 septembrie, in jurul orei 20.40. Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Campeni pentru stingerea focului. Pompierii intervin cu…

- INCENDIU la Cisteiu de Mureș: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Cisteiu de Mureș: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de miercuri, 24 august,…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 16 august 2022, in jurul orei 16.30, la o anexa gospodareasca din localitatea Boz, comuna Doștat. „Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Șpring și SVSU Doștat intervin cu doua autospeciale pentru stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim…

- INCENDIU la Doștat: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Doștat: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de marți, 16 august, in jurul orei 16.30,…

- INCENDIU la Ighiu: O locuința a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospecialele INCENDIU la Ighiu: O locuința a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospecialele Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Ighiu intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- INCENDIU la Șibot: O șura a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU la Șibot: O șura a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul dimineții de miercuri, 10 august, in jurul orei 7.00, in localitatea Șibot, strada 1 Mai.…