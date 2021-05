Stiri pe aceeasi tema

Cikautxo RO Rubber &Plastic din Campia Turzii organizeaza interviu marti, 11 mai 2021 la ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru ocuparea urmatoarelor...

Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviumiercuri, 28 aprilie 2021 ora 10.00la sediul firmei din...

Compania se concentreaza in principal pe asamblarea componentelor pentru aripile aeronavelor, unde este liderul mondial. Are sedii de producție in China, Europa, America de Nord și America de Sud cu...

Companie specializata in producerea și vanzarea de sisteme de jgheaburi, acoperișuri și accesorii de acoperiș angajeaza personal pentru urmatoarele posturi vacante ( pentru Turda):

Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 17 martie 2021 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str....

Municipalitatea turdeana continua modernizarea strazilor din cartierul Bai, cuprinse in proiectul european. Au inceput lucrarile de excavație pe strazile Gheorghe Dima și George Enescu.

A fost formata o echipa mobila la nivelul municipiului nostru prin care optimizam procesul de vaccinare a seniorilor aflați in centrele rezidențiale de varstnici.

Dupa ce instanța a decis ieri ca USR Turda sa retraga de pe pagina proprie de Facebook o postare in care facea referire la faptul ca societatea AWE Infra SRL Turda ar fi o "firma de casa", care...