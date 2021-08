Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului au efectuat duminica seara mai multe controale in Timișoara, fiind descoperite și nereguli. De exemplu, in bucataria unui local din zona centrala a orașului, inspectorii OPC au descoperit condiții complet nepotrivite pentru activitați in domeniul alimentației publice, dar și produse expirate sau depozitate in condiții improprii. Activitatea localului de pe […] Articolul Restaurant din zona centrala a Timișoarei, inchis dupa vizita inspectorilor de la Protecția Consumatorului FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .