Restaurant de lux pentru cani. Poate ca nu ai auzit de așa ceva pana acum, insa este un loc cu adevarat real in care patrupedele sunt rasfațate la cel mai inalt nivel. Restaurantul se afla in San Francisco și are primul meniul de lux dedicat cainilor. Cei care au buzunarul plin iși pot rasfața animalele de companie cu o experiența culinara de neuitat. Cat costa un astfel de meniu.