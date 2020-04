Stiri pe aceeasi tema

- ''De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna'', a subliniat Merkel. ''Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat…

- De astazi, sunt sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania si Franta, iar dupa miezul noptii vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Protectia sociala a fost in 2018 cel mai important domeniu pentru cheltuielile guvernamentale in toate statele membre UE, insa ponderea acestor cheltuieli in PIB variaza semnificativ intre 24,1% in Finlanda si 9% in Irlanda, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform acestor date,…

- Femeile din UE primesc pensii cu 30% mai mici fața de cele ale barbatilor. Țarile cu cele mai mari diferențe. Romania nu este printre ele Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor. Acest decalaj…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului,…

- Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania,…