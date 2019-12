Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au coborat cu 3,12%, la 33,817 miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie, de la 34,908 miliarde de euro la 31 octombrie 2019, potrivit datelor BNR remise luni AGERPRES. In cursul lunii au avut loc intrari de 1,891 miliarde de euro, reprezentand modificarea…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in septembrie 2019 la 5,08 miliarde de lei, in crestere cu 1,2% fata de suma raportata in august 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au scazut cu 7,31%, la 2,43 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Totalul creditelor in lei atingea, in septembrie, 177,955 miliarde de lei (cu 0,6% peste valoarea din luna precedenta), din care 68,007 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 105,860 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau aproximativ…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut cu 0,8% (0,7% in termeni reali), pana la 266,776 miliarde lei, in luna septembrie 2019, fata de luna august, in timp ce, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut, avansul este de 7,7% (4,1% in termeni reali),…

- Banca Naționala anunța ca indicele de referința in funcție de care se calculeaza dobanzile creditelor in lei a urcat la 2,66% pe an Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,66% pe an, in crestere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de…

- Vicepremierul Mihai Fifor, secretar general al PSD, a acuzat opoziția ca raspandește informația falsa ca datoria externa a Romaniei a trecut de 100 de miliarde de euro. Fifor susține ca nivelul datoriei externe in guvernarea PSD a crecut cu numai 54 de miliarde de lei. Potrivit datelor Bancii Naționale…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in august 2019 la 5,02 miliarde de lei, in crestere cu 0,7% fata de suma raportata in iulie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 8,18%, la 2,63 miliarde de lei (echivalent), conform datelor Bancii…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…