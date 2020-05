Stiri pe aceeasi tema

- ING a modificat de mai multe ori in ultimii cinci ani avansul minim solicitat pentru imprumuturi. Banca olandeza a crescut avansul la 25% in mai 2016 pentru creditele ipotecare, in contextul Legii privind darea de plata. Cu toate acestea a revenit la valorile mai mici pana la startul crizei coronavirus.…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 miliarde de euro la trei luni, in creștere cu 732,4 milioane euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 51,97 milioane de lei (10,73 milioane de euro), de la 76,29 milioane de lei (15,75 milioane de euro) in ziua precedenta, potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata,…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in martie 2020, la 4,787 miliarde de lei, in crestere cu 1,08% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,38%, la 2,08 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…

- În urma cu circa 2 saptamâni Guvernul a anunțat credite cu dobânda subvenționata pentru IMM-uri prin OUG 29/2020, publicata ulterior în Monitorul Oficial. În ședința de Guvern de joi au mai adoptat o Ordonanța care, potrivit reprezentanților MFP, cuprinde schema de ajutor…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in februarie 2020, la 4,73 miliarde de lei, in scadere cu 0,19% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 7,29%, la 2,18 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Guvernul italian va suspenda plata ratelor la creditele ipotecare, intr un efort de a diminua impactul restrictiilor impuse in toata tara din cauza raspandirii foarte rapide a noului coronavirus, relateaza Financial Times, potrivit digi24.ro.Ministrii guvernului italian au declarat, marti, ca Italia…