- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut cu 0,8% (0,7% in termeni reali), pana la 266,776 miliarde lei, in luna septembrie 2019, fata de luna august, in timp ce, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut, avansul este de 7,7% (4,1% in termeni reali),…

- In perioada ianuarie - august 2019, datoria externa totala a crescut cu 9,131 miliarde euro, informeaza BNR.In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 74,342 miliarde euro la 31 august 2019 (68,2 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 8,9 la suta fața de 31 decembrie…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in august 2019 la 5,02 miliarde de lei, in crestere cu 0,7% fata de suma raportata in iulie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 8,18%, la 2,63 miliarde de lei (echivalent), conform datelor Bancii…

- Datoria externa a României a ajuns la 103,671 miliarde de euro, fiind în urcare cu 4,254 de miliarde de euro fața de luna decembrie 2018, în timp ce datoria publica, adica a statului, a ajuns la 37,982 de mliarde de euro, o creștere de 3,219 miliarde, conform raportului transmis…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…

- Totalul creditelor in lei atingea, in iulie, 175,162 miliarde de lei (cu 1,2% peste valoarea din luna precedenta), din care 67,854 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 103,007 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau 89,678 miliarde…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În această perioadă, datoria publică a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro,…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 384 milioane de lei, au anunțat oficialii bancii într-un comunicat, cu 39 de milioane de lei mai puțin decât profitul din perioada similara a anului trecut, dupa ce banca a investit masiv în digitalizare,…