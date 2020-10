Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea bancara a continuat și in perioada de pandemie; dupa un blocaj in martie-mai, creditarea a revenit in iulie-august, in special prin imprumuturile contractate de companii. Volumul creditelor noi acordate de banci populației și companiilor in șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica…

- Fluxul net al Investitiilor Straine Directe (ISD) a fost anul trecut de 5,173 miliarde de euro, cu 1,76% mai putin decat in 2018, cand valoarea indicatorului a fost de 5,266 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), noteaza Agerpres. "Fluxul net de ISD in anul…

- Valoarea economiilor bancare ale bacauanilor sunt la cel mai mare nivel din ultimii zece ani și a ajuns la peste 14,7 miliarde de lei la finalul lunii august – conform datelor facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). In creștere au fost și creditele, care au ajuns la peste 4,5 miliarde de…

- Pandemia afecteaza romanii cu rate. Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in august 2020, la 4,99 miliarde de lei, in crestere cu 2,92% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 1,61%, la 1,95…

- Creditele acordate sectorului privat, firme sau persoane fizice, au crescut cu doar 3,6% in iulie comparativ cu soldul din iulie 2019, conform datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In termeni reali, creșterea a fost de doar 0,8%. In schimb, a crescut creditul guvernamental, cu 29,5% fața de iulie…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iulie 2020, la 4,85 miliarde de lei, in crestere cu 0,83% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,85%, la 1,92 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de peste 23,1 miliarde de lei, in perioada martie-iunie 2020, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), informeaza AGERPRES . In cele patru luni de la debutul pandemiei, volumul creditelor noi acordate…