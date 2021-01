Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile straine directe au scazut masiv Investițiile straine directe au scazut, în primele 11 luni ale anului trecut, cu peste 60% fața de aceeași perioada din 2019. Date ale Bancii Naționale arata ca reducerea a fost de la peste 4,7 miliarde de euro la mai puțin de 1,9 miliarde.…

- ”In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, exporturile FOB au insumat 57,102 miliarde euro,iar importurile CIF au insumat 73,536 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, exporturile au scazut cu 11%, iar importurile au scazut cu 7,7%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 noiembrie…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in noiembrie 2020, la 4,64 miliarde de lei, in crestere cu 2,5% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 7,2%, la 1,67 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei a crescut, in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2020, exporturile…

- Exporturile au scazut cu 12,2%, in primele zece luni, la 51,07 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 8,7%, la 65,93 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2019, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS). ”In perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2020, exporturile FOB au insumat…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in octombrie 2020, la 4,53 miliarde de lei, in scadere cu 1,95% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,65%, la 1,8 miliarde de lei (echivalent), conform…