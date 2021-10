Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea creditelor acordate de institutiile financiare nebancare (IFN) din Romania a atins nivelul record de peste 37,5 miliarde de lei la jumatatea anului 2021, dupa un avans de 6,7% in primele 6 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit ultimei analize KeysFin. “In anul pandemiei, creditele…

- Valoarea totala a restanțelor la creditele in lei ale populației și companiilor a ajuns la 4,58 miliarde de lei in august 2021, cu 1,23% mai mare comparativ cu luna precedenta. Creditele in valuta s-au redus la...

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro in primele sapte luni, comparativ cu 1,222 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 224%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele șapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie – iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, conform datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

