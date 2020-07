Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2020, la 4,74 miliarde de lei, in scadere cu 4,64% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,58%, la 2,043 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in luna mai la 4,74 miliarde de lei, in scadere cu 4,64% fata de suma raportata in luna precedenta, arata datele Bancii Naționale, preluate de Agerpres.

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2020, la 4,74 miliarde de lei, in scadere cu 4,64% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,58%, la 2,043 miliarde de lei (echivalent), conform datelor…

- CHIȘINAU, 19 iun – Sputnik. Creditele noi acordate de bancile din Republica Moldova in luna mai 2020 au fost in descreștere cu aproape 26 de procente (25,9%) fața de luna mai a anului 2019, potrivit unui raport al Bancii Naționale (BNM). © Photo : BNMCe spune guvernatorul BNM despre relația cu FMI…

- Investitiile straine directe au insumat o valoare neta negativa de 454 milioane euro in primele patru luni, comparativ cu 2,161 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2020, la 4,975 miliarde de lei, in crestere cu 3,91% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 0,51%, la 2,075 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2020, la 4,975 miliarde de lei, in crestere cu 3,91% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 0,51%, la 2,075 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in martie 2020, la 4,787 miliarde de lei, in crestere cu 1,08% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,38%, la 2,08 miliarde de lei (echivalent), conform…