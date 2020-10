Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 octombrie 2020, la ora 16.45, Petrolul Ploiești va incheia o saptamana „de foc”, cu doua meciuri in deplasare, una in campionat și alta in Cupa Romaniei, ambele terminate cu același scor, 2-1. Un rezultat care, cu siguranța, i-ar mulțumi pe „lupi” și la finele derbiului, care va incepe…

- Petrolul a bifat calificarea in ”șaisprezecimile” Cupei Romaniei, dupa o victorie obținuta cu greu, in prelungiri, in fața celor de la Metaloglobus, dar Viorel Moldovan a dat impresia ca se gandește, in primul rand, la duelul – derby, de duminica, atunci cand pe arena ”Ilie Oana” vom avea un prim… moment…

- Petrolul Ploiesti a avut nevoie de prelungiri, iar FC Farul Constanta de lovituri de departajare pentru a se califica, miercuri, in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Petrolul a trecut cu 2-1 de Metaloglobus, dupa ce bucurestenii au deschis scorul prin Gavirlita (47).…

- Dupa 175 de zile fara handbal, CSM București și CSM Slatina au jucat joi seara in Sala Polivalenta din Capitala. A fost distracție pentru Neagu și compania Pe 11 martie se jucase ultimul meci de handbal feminin in Romania. CSM București o invinsese atunci cu 23-22 pe SCM Rm. Valcea in derbyul sezonului…

- Nicio surpriza joi seara, in sfertul de finala restant din Cupa Romaniei CSM Bucuresti – CSM Slatina, contand pentru editia 2019-2020 a competitiei, disputat in Sala Polivalenta din Capitala. In primul joc oficial din Romania dupa 6 luni de pauza, bucurestencele au zdrobit formatia din Slatina, scor…

- Noul coronavirus se pare ca afecteaza din ce in ce mai mult sportul romanesc, iar acest lucru se simte in special la handbal. Sase jucatoare de la Dunarea au ieșit pozitiv la testul de coronavirus: Madalina Zamfirescu, Gabriella Bucur-Szucs, Aneta Udriștioiu, Bojana Milici, Bianca Tiron și Ioana Balaceanu.…

- Rapid a debutat cu o victorie in noul sezon de Liga 2, scor 3-1, in deplasare, impotriva echipei ACS Viitorul Targu Jiu. Acesta a fost primul meci pentru Adrian Iencsi pe banca tehnica a giuleștenilor.Rezultatele inregistrate in aceasta etapa:Sambata, 29 augustComuna Recea - Csikszereda Miercurea Ciuc…

- ”Sferturile” Cupei Romaniei, restante din sezonul trecut, CSM Slatina-CSM București și SCM Rm. Valcea-Dunarea Braila, sunt partidele care deschid sezonul actual In ședința Consiliului de Administrație al FR Handbal, de luni, 24 august, s-a votat reinceperea competițiilor in handbalul romanesc. Prima…