Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a adresat recent o intrebare scrisa Comisiei Europene pe tema care bulverseaza autoritațile din Romania, de ani buni, pentru ca franeaza investiții și blocheaza...

- Desi pentru unii este foarte clara problema finantarii sportului in Romania, pentru altii este inca o problema nerezolvata. Urmare a solicitarilor numeroase din partea membrilor Asociatiei Politici Noi ale Sportului in Romania dar si a unor autoritati deliberative privind posibilitatea cofinantarii…

- Expert Forum (EFOR) a dat publicitații un raport numit „Costurile clientelismului in administratia locala si companii de stat“. Precizam de la inceput ca EFOR este un ONG specializat in analiza problemelor economice și sociale finanțat, printre alții, de European Anti-Fraud Office (OLAF) și de Fundatia…

- Raportul Comisiei Europene pentru Romania România a continuat sa înregistreze crestere economica peste media UE, însa aceasta se bazeaza în principal pe consum. Se mentin inegalitatile sociale si deficitul bugetar risca sa nu se poata încadra în…

- "In ceea ce priveste achizitiile publice, undeva pana in 15 aprilie o sa avem pachetul gata, pentru ca este vorba de un interes major al natiunii sa nu mai stam, sa iesim din acest blocaj. Toata lumea vorbeste de investitiile mari care trebuie realizate si eu cred ca, poate cu una-doua exceptii,…

- Pachetul de legi privind achizitiile publice va fi gata pana la 15 aprilie, a declarat joi, la Focsani, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, mentionand ca, in prezent, din cauza procedurilor, investitiile in Romania se desfasoara cu dificultate si se intra intr-un blocaj.…

- Desi trecem printr-o perioada importanta de crestere, atat la nivelul PIB-ului, cat si la nivelul companiilor din Romania, revenirea econo­miei nu este pe masura potentialului si pe masura asteptarilor, in special din cauza dinamicii investitiilor publice, a declarat Alexandru Reff, country managing…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…