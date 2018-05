Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii reuneste marti la Paris pe principalii patru actori importanti ai conflictului libian in incercarea de a organiza alegeri si de a scoate tara din criza, la sapte ani de la indepartarea regimului condus de colonelul Muammar Gaddafi, o initiativa privita circumspect…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni ca a decis sa acorde cetatenia franceza imigrantului din Mali care a escaladat un imobil pentru a salva un copil ce atarna de balustrada unui bloc din Paris, informeaza presa internationala.

- Statele Unite si Franta au demonstrat de-a lungul istorie ca isi pot consolida relatiile pentru cauze comune. Declaratia a fost facuta de presedintele american, Donald Trump, in cadrul unei conferinte sustinuta la Casa Alba impreuna cu omologul sau francez, Emmanuel Macron.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au puncte de vedere diferite…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Vineri, la deschiderea Salonului de Carte de la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a petrecut cateva ore, vizitand standurile tarilor invitate, exceptandu-l pe cel al Rusiei, tara invitata de onoare a editiei din acest an a salonului. Macron a declarat ca a facut acest lucru „din solidaritate…