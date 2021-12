Stiri pe aceeasi tema

- Țarile trebuie sa ia in considerare vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) Europa, potrivit GBNEWS. Țarile ar trebui sa ia in considerare implementarea vaccinarii obligatorii impotriva Covid, a declarat miercuri directorul…

- Tarile trebuie sa ia in considerare vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Europa, potrivit GBNEWS. Deocamdata, prima tara din Europa care a decis obligativitatea vaccinarii este Austria.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a criticat vineri tarile cu o rata relativ ridicata de vaccinare pentru distribuirea dozelor „booster”, asta in timp ce natiunile mai sarace fac eforturi pentru a avea acces la vaccinuri, potrivit G4Media.Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea…

- „Nicio tara nu poate sa iasa din pandemia de COVID-19 pur si simplu prin vaccinare. (...) Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea copiilor nu are nicio logica atat timp cat lucratorii din domeniul sanitar si persoanele cu risc crescut din regiunile mai sarace asteapta in continuare prima…

- La summit-ul mondial pentru probleme de sanatate, o suta de națiuni fac un bilanț al pandemiei de Covid-19 pentru a o combate mai eficient. Obiectivul OMS: 40% din totalul populației globului vaccinata de acum și pana la sfarșitul anului și 70%, pana la jumatatea anului 2022, transmite Euronews. Virusul…

- Pandemia de Covid va continua si in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Specialistii au estimat extinderea cu inca un an a pandemiei deoarece nu toate tarile au ajuns la un numar suficient de mare al persoanelor…

- OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie OMS: Pandemia va continua și in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie Pandemia de Covid va continua si in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile…

- Novavax si partenerul sau Serum Institute of India au solicitat Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) o autorizatie pentru utilizarea in regim de urgenta a vaccinului Novavax impotriva Covid-19, care ar crea conditiile pentru livrarea acestuia in multe state sarace, a anuntat joi compania americana,…