- Israel ar fi batut palma cu SUA! 'Zone securizate' pentru palestinieni in Fasia GazaIsraelul ar fi de acord cu crearea unor 'zone securizate' pentru palestinieni in interiorul Fasiei Gaza, a declarat vineri un inalt responsabil american, care il insoteste pe secretarul de stat Antony Blinken in turneul…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat miercuri spre Israel pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va vizita Iordania, pe langa Israel, in cursul turneului sau in Orientul Mijlociu programat de miercuri pana vineri, a anuntat marti Departamentul de Stat, noteaza AFP.

- Liderul mișcarii rebele Ansar Allah (Houthis) din Yemen, Abdel Malek al-Husi, a amenințat cu un “raspuns militar” in cazul in care SUA vor interveni in conflictul palestiniano-israelian. “Suntem pregatiți sa luam parte la atacuri cu rachete, atacuri cu drone și alte forme de raspuns militar daca America…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Oficialii palestinieni au primit, sambata, primul ambasador al Arabiei Saudite. Intalnirea are loc in condițiile in care regatul din Golf analizeaza perspectiva stabilirii unor relații diplomatice oficiale cu Israelul.