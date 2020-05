Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Stației Suceava a Serviciului Județean de Ambulanța au ținut in cursul dimineții de luni un moment de reculegere in memoria colegului lor Ion Irimescu, care a murit rapus de noul coronavirus la varsta de 60 de ani. El este al doilea ambulanțier sucevean care pierde lupta cu acest cumplit ...

- Serviciile de ambulanța din toata țara țin luni un moment de reculegere in memoria unui ambulanțier din Suceava, confirmat cu coronavirus, care a murit. 11 cadre medicale au fost rapuse de COVID-19 in Romania. Ambulanțierul de 61 de ani e al doilea deces de la SAJ Suceava. Pe lista deceselor e și o…

- O noua informare venita de la autoritați indica o creștere a numarului persoanelor confirmate ca infectate cu noul coronavirus care și-au pierdut viața. Bilanțul deceselor la nivel național ajunge la 790. Din cate transmite Grupul de Comunicare Strategica, duminica dupa-amiaza, in baza datelor de la…

- Un ambulanțier in varsta de 60 de ani, din Suceava, a murit din cauza coronavirusului. Barbatul avea și alte patologii și funcția respiratorie a cedat, a spus Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

- ” Pompierii nu mor niciodata, ei ard pentru totdeauna in inimile oamenilor ale caror vieți le-au salvat”- Susane Diane Murprhee Pompierii de la ISU Neamț au ținut astazi, 21 aprilie, un moment de reculegere pentru camaradul lor Viorel Dimboi din cadrul ISU Dobrogea, Detașamentul Cernavoda. „Preț de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca medicii militari vor prelua conducerea Spitaluli Judetean de Urgenta din Deva, iar toate cadrele medicale vor fi testate pentru infectia cu COVID-19.Spitalul Judetean de Urgenta din Deva este cel de-al doilea spital din tara, dupa cel din Suceava, care…

- DOLIU… Preț de un minut, ambulanțele Serviciului Județean de Ambulanța Vaslui și-au pornit sirenele, in semn de respect și doliu pentru colegul lor mort la Suceava, in urma infectarii cu COVID-19. Victima a inceput sa se simta rau in urma cu aproximativ doua saptamani. In data de 30 martie a fost confirmat…

- COVID-19. Conform profesorului Goddard, circa 25% dintre medici sunt in prezent indisponibili, fie pentru ca au contractat noul coronavirus, fie pentru ca un membru al familiei sau o persoana impreuna cu care locuiesc este bolnava. „In acest moment, credem ca (dintre acestia) sunt mai multi…