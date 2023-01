Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza de social media TikTok ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana daca nu isi accelereaza pana in septembrie eforturile de a respecta legislatia UE, a anuntat comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, informeaza Agerpres.

- Twitter ar putea sa fie interzis in Uniunea Europeana, daca nu va respecta regulile stricte privind moderarea conținutului. Patronul Elon Musk a fost avertizat cu privire la acest aspect. Comisarul pentru Industrie al UE, Thierry Breton, a transmis avertismentul catre Elon Musk in timpul unei intalniri…

- Comisarul pentru Industrie al UE, Thierry Breton, a transmis avertismentul in timpul unei intalniri video cu Musk de miercuri, a relatat FT, citand persoane care cunosc discutia. Breton i-a spus lui Musk ca trebuie sa respecte o lista de reguli, inclusiv renuntarea la o abordare ”arbitrara” a restabilirii…