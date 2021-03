Respectarea măsurilor epidemiologice în transportul public, în atenția ANTA In perioada 7-8 martie curent, inspectorii ANTA și INSP au monitorizat gradul de respectare a masurilor epidemiologice in transportul public de pasageri. Acțiunile au fost efectuate pe principalele artere la intrarea in mun. Chișinau cit și in Nordul și Sudul țarii, zilnic fiind supuse verificarii autobuzele antrenate la deservirea rutelor interraionale, rutelor municipale cit și transportul ru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chisinau a lansat testarea platilor electronice in transportul public. Pana la sfarșitul lunii martie, cele mai solicitate rute de troleibuze: nr. 10, 22 și 30 și autobuze nr.

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Sambata și duminica transportul public va circula conform unui program stabilit pentru zilele de odihna, cu monitorizarea stricta a regimului epidemiologic. In zilele de lucru insa transportul public din Chișinau va circula la capacitate maxima. Știrea este…

- Continua activitațile de verificare, de catre Inspectoraul de Poliție Județean Alba, a modului de respectare a prevederilor Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Continua activitațile pentru verificarea modului in care este respectata Legea nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, de catre Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Peste 30 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala au fost depistate de catre polițiștii din Alba, in ultimele 24 de ore. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unelve…

- Continua acțiunile in Alba pentru respectarea masurilor de protecție individuala și combatere COVID-19: 75 de persoane sancționate in ultimele 24 de ore Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind…

- Fara maști de protecție și fara a respecta distanța sociala - așa circula moldovenii in transportul public din capitala. Zilnic, pe rețelele de socializare apar imagini din care se vede clar cum masurile de protecție sint incalcate la greu. In una din fotografiile facuta ieri amtr-un troleibuz din Chișinau,…

- Poliția Locala Turda continua acțiunile de verificare, pe linia respectarii prevederilor Legii 55/2020, privind respectarea masurilor pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-COV2. Astfel, au loc acțiuni de verificare pe mijloacele de