"Respect zero": O soție își surprinde soțul urmărind imagini cu alte femei pe telefon. Divorț iminent? O femeie a stârnit o dezbatere aprinsa în mediile sociale dupa ce a distribuit o înregistrare cu soțul ei care urmarea imagini cu alte femei pe telefon, probabil fara a fi conștient de supravegherea atenta a soției, povestește Newsweek.



Clipul a devenit repede viral dupa ce a fost postat saptamânile trecute, cu 1,7 milioane de vizualizari, 42.000 de aprecieri și 3.000 de comentarii.



În timp ce mulți au apreciat ca este acceptabil ce face soțul, nenumarați alții au sfatuit-o sa puna capat relației.



Clipul devenit viral pe TikTok, aici. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emily a avut parte de o surpriza de proporții dupa ce a gasit ”rochia perfecta” pentru nunta fratelui sau. Tanara a fost atat de incantata de articolul vestimentar incat l-a comandat imediat.

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni, cazut chiar pe calea ferata dupa o decolare eșuata de pe un aeroport de lânga Los Angeles, SUA, a fost scos din epava cu doar câteva secunde înainte ca aparatul de zbor sa fie spulberat de un tren. În urma impactului, resturile avionului…

- Este cunoscut faptul ca cei care lucreaza in armata sunt antrenați sa se camufleze excepțional in mijlocul naturii, dar sunt obișnuiți și sa identifice inamicul in ciuda unui camuflaj bun, scrie ro-viral.video. Un test excelent este tocmai video-ul urmator care a devenit viral pe TikTok. Sfatul specialiștilor…

- Intr-un videoclip devenit viral pe Ti Tok, o tanara sustine ca si-a organizat o nunta falsa si chiar a angajat un fotograf pentru a surprinde „momentele speciale”, doar pentru a vedea daca fostul ei iubit o va contacta.

- Cateva imagini au devenit virale pe TikTok dintr-o fabrica. In imagini se poate vedea procesul complet de producție a unui produs extrem de popular in perioada Craciunului, scrie ro-viral.video. Este vorba de un produs indragit de copii. Dupa ce vedeți din ce se fabrica insa s-ar putea sa nu mai fiți…

- Doua tinere au fost protagonistele unui moment extrem de amuzant la o spalatorie auto, in miezul nopții. Cele doua au spalat singure mașina insa nu se poate spune ca au facut o treaba prea buna, scrie ro-viral.video. Mai mult, au ajuns sa se certe și intre ele și sa utilizeze furtunul de la un alt…

- Doua tinere au fost protagonistele unui moment extrem de amuzant la o spalatorie auto, in miezul nopții. Cele doua au spalat singure mașina insa nu se poate spune ca au facut o treaba prea buna, scrie ro-viral.video. Mai mult, au ajuns sa se certe și intre ele și sa utilizeze furtunul de la un alt…