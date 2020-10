Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a gasit pe șosea o borseta plina cu bani pe care a dus-o la Poliția orașului Bumbești Jiu din județul Gorj. Banii aparțineau unui barbat de 73 de ani care și-a recuperat borseta cu ajutorul polițiștilor, informeaza Mediafax.Șoferul, un barbat de 52 de ani din județul Mureș, se afla…

- Inspectoratul Judetean de Politie si-a deschis ieri portile si usile intr-o actiune menita sa apropie si mai mult publicul larg de institutia in cauza, in curtea IPJ Gorj fiind expuse pentru cateva ore dotarile de care se folosesc politistii din jude...

- Semnalul regulamentar de oprire efectuat de un echipaj de poliție rutiera nu a fost respectat de catre conducatorul unui autoturism, polițiștii fiind nevoiți sa-l urmareasca și sa-l opreasca in trafic.Incidentul s-a petrecut in miez de noapte, intre marți și miercuri, cand echipajul de poliție ...

- Desi liderul Duduienilor, Emi Pian, a fost inmormantat si spiritele par sa se fi linistit momentan in randul interlopilor, politistii nu reusesc sa treaca peste faptul ca au fost obligati sa fie pentru o saptamana garzile de corp ale acestora. Cei mai multi cer ca responsabilii care au dat ordin sa…

- Potrivit sursei citate, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar de 28 de ani, din comuna Aninoasa, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Plopsoru, din directia orasului Rovinari catre orasul Filiasi, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de…

- Politisti rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, au oprit in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie, din localitate, un autoturism condus de catre un tanar de 20 de ani, din municipiul Targu Mures. Intrucat conducatorul auto avea un comportament suspect, politistii l-au testat cu aparatul…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit luni, 13 iulie, in jurul orei 23.45, pe strada Secerei din localitate, un autoturism condus de catre un barbat din municipiul Targu Mureș. Intrucat conducatorul auto avea un comportament suspect, polițiștii l-au testat cu aparatul…

- Un roman de 43 de ani a fost injunghiat mortal in Nantes, Franța, in plina strada, in timp ce se intorcea de la serviciu. Din primele informații, se pare ca criminalul este un alt roman, ce a fost dat in urmarire de polițiștii care incearca sa-l identifice. Agresiunea a avut loc vineri, 3 iulie, in…